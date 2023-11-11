Деменко считает, что в матче «Краснодар» — «Зенит» нет фаворита

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Обе команды подходят к игре в идентичном состоянии. Единственным преимуществом «Зенита» является их стадион. Каждый будет играть в свой футбол. Здесь нет фаворита», — цитирует Деменко Betonmobile.

Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится в субботу, 11 ноября, начнётся она в 19:30 мск.

После 14 туров РПЛ «Зенит» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

Ранее Властимил Петржела был уверен, что «Зенит» обыграет «Краснодар» в матче 15-го тура РПЛ.