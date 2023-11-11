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Сергеев — об отказе переходить в ЦСКА из «Крыльев»: я выбрал футбол

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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев вспомнил, как отказался переходить в столичный ЦСКА.

«От ЦСКА вроде было предложение, когда закончили сезон в Первой лиге. Были разговоры, но я сказал, что останусь в Самаре. О деньгах я никогда не думал в плане того, что хочу большую зарплату. Думал только про футбол», — цитирует Сергеева YouTube-канал «СБГ ШОУ».

28-летний форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми в январе 2022 года. Нынешнее соглашение игрока с санкт-петербургской командой действительно до июня 2025-го. В сезоне-2023/24 футболист провёл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сергеева в €5 млн.

Ранее Сергеев рассказал, что работал бы на заводе, если бы не стал профессиональным футболистом.

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