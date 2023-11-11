L'Équipe: фигурист Жубер отверг обвинения в грубом отношении к ученикам
39‑летний специалист защищался от обвинений, выдвинутых, в частности, тренером конкурирующего клуба, который заявил в письме, что стал свидетелем «безмерного гнева», а также «жестокого отношения» к фигуристке высокого уровня, сообщает L'Équipe.
Слушания прошли 10 ноября. Президент дисциплинарной комиссии Бриджит Биссон рассматривала только «акты насилия», о которых она была уведомлена в письме президента федерации Гвенаэль Нури от 29 августа.
31 августа стало известно, что Французская федерация ледовых видов спорта (FFSG) обвиняет тренера в насилии. В организации получили отчёты о случаях насилия и открыли дисциплинарное дело 29 августа. На данный момент открыто несколько расследований, административных и юридических.
Ранее брат нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда задержан по обвинению в домашнем насилии.