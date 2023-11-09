The Telegraph: брата Рэшфорда арестовали в Майами по обвинению в домашнем насилии

Брата нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда задержали по обвинению в домашнем насилии.

Как сообщает The Telegraph, Дэйн Рэшфорд был арестован в Майами (США) 20 октября.

По информации источника, ему предъявлены обвинения в нанесении побоев.

Уточняется, что брата футболиста отпустили под залог и подписку о невыезде за пределы штата Флорида.

В текущем сезоне Маркус провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Ранее сообщалось, что тен Хаг недоволен судейством в проигранном матче с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.