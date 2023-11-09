Тен Хаг недоволен судейством в проигранном матче с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА от «Копенгагена».

«Красная карточка всё изменила. Мы пропустили два гола, которые не должны были засчитываться. Это разочаровывает. Много решений принималось против нас», — заявил тен Хаг после игры.

Игра четвёртого тура группы А на стадионе «Паркен» завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

«Бавария» набрала 12 очков и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. На втором месте располагается «Копенгаген» (4), на третьем — «Галатасарай» (4), на четвёртом — МЮ (3).

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти побил рекорд Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов.