Самодурова считает Фролову самой яркой фигуристкой России в нынешнем сезоне

Чемпионка Европы Софья Самодурова назвала имя самой яркой фигуристки России в нынешнем сезоне.

«Ну, наверное, Аня Фролова. У неё такие крутые программы! Каждое движение доделано, она чувствует музыку, у неё везде дотянуты ноги. Выглядит очень красиво сама на льду! Фигура у неё подходящая. Смотришь — и получаешь огромное удовольствие», — заявила Самодурова в интервью Okko Спорт.

Фролова стала победительницей этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. По сумме двух программ она набрала 215,55 балла. На Гран-при в Уфе спортсменка стала второй (210,88), её обогнала ученица группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян (234,74).

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что вынесение решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой за два месяца является очень коротким сроком для Спортивного арбитражного суда (CAS).