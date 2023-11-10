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Юрист Анцелиович считает, что на CAS давят из-за дела Валиевой

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Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что вынесение решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой за два месяца является очень коротким сроком для Спортивного арбитражного суда (CAS).
Юрист Анцелиович считает, что на CAS давят из-за дела Валиевой
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Думаю, что решение правда будет в январе. Его вынесение за два месяца — это очень быстро для CAS. Думаю, что на них оказывают давление, так как дело тянется долго. Все ждут решения по судьбе золота Олимпиады», — цитирует Анцелиович РИА Новости. 

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила слушания по делу российской фигуристки. Решение будет вынесено в январе 2024 года. Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о завершении слушаний CAS по делу Валиевой.

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