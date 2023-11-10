Юрист Анцелиович считает, что на CAS давят из-за дела Валиевой
- РИА Новости
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«Думаю, что решение правда будет в январе. Его вынесение за два месяца — это очень быстро для CAS. Думаю, что на них оказывают давление, так как дело тянется долго. Все ждут решения по судьбе золота Олимпиады», — цитирует Анцелиович РИА Новости.
Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила слушания по делу российской фигуристки. Решение будет вынесено в январе 2024 года. Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о завершении слушаний CAS по делу Валиевой.