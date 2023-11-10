Теннисист Медведев стал совладельцем киберспортивной команды M80

Российский теннисист Даниил Медведев стал совладельцем киберспортивной команды M80.

«Гейм. Сет. Матч. Мы рады сообщить, что Даниил Медведев присоединился к группе владельцев M80!» — говорится в сообщении команды в Twitter.

Офис команды базируется в США и имеет составы по играм Counter-Strike 2, Valorant, Rocket League и Rainbow Six Siege.

9 ноября Медведев занял первую строчку в рейтинге персональных брендов среди спортсменов из России по версии Forbes.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал результаты жеребьёвки Итогового чемпионата ATP — 2023.