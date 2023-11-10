Теннисист Медведев стал совладельцем киберспортивной команды M80
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«Гейм. Сет. Матч. Мы рады сообщить, что Даниил Медведев присоединился к группе владельцев M80!» — говорится в сообщении команды в Twitter.
Офис команды базируется в США и имеет составы по играм Counter-Strike 2, Valorant, Rocket League и Rainbow Six Siege.
9 ноября Медведев занял первую строчку в рейтинге персональных брендов среди спортсменов из России по версии Forbes.
Ранее вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал результаты жеребьёвки Итогового чемпионата ATP — 2023.