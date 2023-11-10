RT в Telegram
Подпишись

Боксёр Кроуфорд утратил звание абсолютного чемпиона мира

Короткая ссылка
Американец Теренс Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе после решения Международной боксёрской федерации (IBF).
Боксёр Кроуфорд утратил звание абсолютного чемпиона мира
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

IBF отозвала признание Кроуфорда чемпионом мира в полусреднем весе на тех основаниях, что контракт на титульный бой не должен содержать каких‑либо пунктов или положений, гарантирующих участие в повторном соревновании за звание чемпиона, сообщает Boxingscene, со ссылкой на сообщение организации.

Кроуфорд в июле одержал победу над Эрролом Спенсом и объединил чемпионские титулы по версиям IBF, WBC, WBA и WBO. В августе IBF направила письмо промоутерам американского бойца, в котором обязала начать переговоры с обязательным претендентом Джароном Эннисом. 

За карьеру 36‑летний Кроуфорд одержал 40 побед, 31 из них — нокаутом.

Ранее глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о руководстве Международного олимпийского комитета (МОК).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить