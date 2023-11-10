Боксёр Кроуфорд утратил звание абсолютного чемпиона мира

Американец Теренс Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе после решения Международной боксёрской федерации (IBF).

IBF отозвала признание Кроуфорда чемпионом мира в полусреднем весе на тех основаниях, что контракт на титульный бой не должен содержать каких‑либо пунктов или положений, гарантирующих участие в повторном соревновании за звание чемпиона, сообщает Boxingscene, со ссылкой на сообщение организации.

Кроуфорд в июле одержал победу над Эрролом Спенсом и объединил чемпионские титулы по версиям IBF, WBC, WBA и WBO. В августе IBF направила письмо промоутерам американского бойца, в котором обязала начать переговоры с обязательным претендентом Джароном Эннисом.

За карьеру 36‑летний Кроуфорд одержал 40 побед, 31 из них — нокаутом.

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