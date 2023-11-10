Ольховский считает, что Шевченко сейчас нельзя назвать российским теннисистом

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский выразил мнение о смене спортивного гражданства теннисистом Александром Шевченко.

«Шевченко не вызывает у меня сильный интерес. Чтобы охарактеризовать его игру, нужно присматриваться вообще ко всем теннисистам. Тем более он сейчас меняет гражданство, а в последнее время тренировался в Австрии — можно ли его вообще назвать российским теннисистом?» — заявил RT Ольховский.

Ранее Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Александра Шевченко в финал турнира ATP в Меце.