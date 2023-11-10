RT в Telegram
Подпишись

Ольховский считает, что Шевченко сейчас нельзя назвать российским теннисистом

Короткая ссылка
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский выразил мнение о смене спортивного гражданства теннисистом Александром Шевченко.
Ольховский считает, что Шевченко сейчас нельзя назвать российским теннисистом
  • globallookpress.com
  • © Claudio Thoma/Keystone Press Agency

«Шевченко не вызывает у меня сильный интерес. Чтобы охарактеризовать его игру, нужно присматриваться вообще ко всем теннисистам. Тем более он сейчас меняет гражданство, а в последнее время тренировался в Австрии — можно ли его вообще назвать российским теннисистом?» — заявил RT Ольховский.

Ранее Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Александра Шевченко в финал турнира ATP в Меце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить