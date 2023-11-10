Ольховский: не вижу ничего выдающегося в игре Шевченко

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Александра Шевченко в финал турнира ATP в Меце.

«Да, выступление Шевченко в полуфинале было успешным. Он сейчас в хорошей форме, достойно себя показывает — вчера обыграл Хачанова, сегодня обыграл Эрбера. Время покажет, насколько он перспективен. Финал ATP — это хороший результат, безусловно, но пока ничего выдающегося не вижу и не думаю, что можно говорить о десятке сильнейших», — заявил RT Ольховский.

Ранее Шевченко поделился эмоциями от выхода в финал турнира ATP в Меце.