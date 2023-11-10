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Ольховский: не вижу ничего выдающегося в игре Шевченко

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Александра Шевченко в финал турнира ATP в Меце.
Ольховский: не вижу ничего выдающегося в игре Шевченко
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Да, выступление Шевченко в полуфинале было успешным. Он сейчас в хорошей форме, достойно себя показывает — вчера обыграл Хачанова, сегодня обыграл Эрбера. Время покажет, насколько он перспективен. Финал ATP — это хороший результат, безусловно, но пока ничего выдающегося не вижу и не думаю, что можно говорить о десятке сильнейших», — заявил RT Ольховский.

Ранее Шевченко поделился эмоциями от выхода в финал турнира ATP в Меце.

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