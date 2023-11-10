Ольховский: не вижу ничего выдающегося в игре Шевченко
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«Да, выступление Шевченко в полуфинале было успешным. Он сейчас в хорошей форме, достойно себя показывает — вчера обыграл Хачанова, сегодня обыграл Эрбера. Время покажет, насколько он перспективен. Финал ATP — это хороший результат, безусловно, но пока ничего выдающегося не вижу и не думаю, что можно говорить о десятке сильнейших», — заявил RT Ольховский.
Ранее Шевченко поделился эмоциями от выхода в финал турнира ATP в Меце.