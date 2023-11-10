Шевченко — о первом в карьере финале турнира ATP: мечтал об этом моменте с детства

Российский теннисист Александр Шевченко поделился эмоциями от выхода в финал турнира ATP в Меце.

«Для меня это очень много значит. Мечтал об этом моменте с детства. Ложась спать, подумал, что, возможно, смогу сыграть в финале турнира ATP, и я это сделал. Всегда буду помнить этот момент. Это что-то особенное», — приводит слова Шевченко пресс-служба ATP.

В полуфинале он победил Пьер-Юго Эрбера из Франции со счётом 6:4, 6:4.

В финале россиянин сыграет с победителем матча Фабио Фоньини (Италия) — Уго Умбер (Франция).

Ранее Шевченко победил Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Меце.