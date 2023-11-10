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ФИФА разрешила проносить флаги Палестины на матчи юношеского ЧМ в Индонезии

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Международная федерация футбола (ФИФА) позволит болельщикам пронести флаги Палестины на матчи юношеского чемпионата мира в Индонезии.
ФИФА разрешила проносить флаги Палестины на матчи юношеского ЧМ в Индонезии
  • Gettyimages.ru
  • © Visionhaus

«ФИФА ценит свободу выражения мнений, а также защиту прав человека и гуманности. PSSI подчёркивает, что никаких запретов, не говоря уже о санкциях, нет», — приводит Tempo слова главы Индонезийской футбольной ассоциации (PSSI) Эрика Тохира.

Турнир проходит с 10 ноября по 2 декабря.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее «Маккаби Хайфа» отстранил игрока за пост его жены о конфликте на Ближнем Востоке.

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