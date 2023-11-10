Передача Малкина в овертайме помогла «Питтсбургу» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин.

После 12 игр «Питтсбург» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» с 19 баллами располагается на третьей строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что Малкина отправили в нокдаун в матче с «Лос-Анджелесом».