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Передача Малкина в овертайме помогла «Питтсбургу» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Малкина в овертайме помогла «Питтсбургу» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ
  • © AP Photo/Ryan Sun

Встреча проходила на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин.

После 12 игр «Питтсбург» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» с 19 баллами располагается на третьей строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что Малкина отправили в нокдаун в матче с «Лос-Анджелесом».

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