Михайлов заявил, что игра ЦСКА в КХЛ выглядит удручающей

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов высказался о результатах команды.

«Естественно, все поражения, которые есть у ЦСКА, не очень приятны. Но вопросы отчего, почему — это вопросы к тренерскому штабу. Моё же впечатление от игры команды удручающее, так обладатели Кубка Гагарина не должны играть», — приводит слова Михайлова ТАСС.

9 ноября ЦСКА проиграл «Авангарду» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра завершилась со счётом 4:6.

«Авангард» набрал 37 очков и занимает четвёртое место в Восточной конференции. У ЦСКА 30 очков и пятая позиция в Западной конференции.

Ранее Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Авангарда».