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Фёдоров: поражения ЦСКА не фатальны, настраиваемся на каждую игру

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Авангард» показал хорошую игру в атаке. К сожалению, мы не смогли не допустить простых ошибок, которые привели к пропущенным голам. Не скажу, что мы плохо играли. Поражения не фатальны. Настраиваемся на каждую игру и хотим победить. В каких-то получается, в других — нет. Но команда живёт, дышит боевым духом, хочет и может. Единственный и самый важный вопрос — когда», — приводит слова Фёдорова пресс-служба клуба.

Игра завершилась со счётом 6:4 в пользу «Авангарда».

«Авангард» набрал 37 очков и занимает четвёртое место в Восточной конференции. У ЦСКА 30 очков и пятая позиция в Западной конференции.

Ранее СКА в овертайме победил «Трактор» в матче КХЛ.

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