СКА в овертайме победил «Трактор» в матче КХЛ

СКА победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе СКА шайбы забросили Владимир Алистров, Эмиль Галимов, Степан Фальковский и Сергей Толчинский. У «Трактора» отличились Антон Бурдасов, Семён Дер-Аргучинцев и Данил Юртайкин.

СКА набрал 28 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Трактора» 35 очков и шестая позиция в Восточной конференции.

Ранее хет-трик Буше помог «Авангарду» обыграть ЦСКА в КХЛ.