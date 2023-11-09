ПАОК с Оздоевым сыграл вничью с «Абердином» в Лиге конференций
Игра завершилась со счётом 2:2.
В составе ПАОК забили Тайсон и Мбвана Саматта. У «Абердина» отличились Дук и Джейми Макграт.
Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев вышел на поле на 65-й минуте игры.
В другом матче группы «Айнтрахт» победил ХИК со счётом 1:0.
ПАОК набрал десять очков и занимает первое место в группе G. В активе «Абердина» два очка и третья позиция. У «Айнтрахта» девять очков и второе место, у ХИК — четвёртое.
Ранее гол Оздоева помог ПАОК победить «Олимпиакос» в матче чемпионата Греции.