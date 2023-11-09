ПАОК с Оздоевым сыграл вничью с «Абердином» в Лиге конференций

ПАОК сыграл вничью с «Абердином» в матче группового этапа Лиги конференций.

Игра завершилась со счётом 2:2.

В составе ПАОК забили Тайсон и Мбвана Саматта. У «Абердина» отличились Дук и Джейми Макграт.

Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев вышел на поле на 65-й минуте игры.

В другом матче группы «Айнтрахт» победил ХИК со счётом 1:0.

ПАОК набрал десять очков и занимает первое место в группе G. В активе «Абердина» два очка и третья позиция. У «Айнтрахта» девять очков и второе место, у ХИК — четвёртое.

Ранее гол Оздоева помог ПАОК победить «Олимпиакос» в матче чемпионата Греции.