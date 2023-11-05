Гол Оздоева помог ПАОКу победить «Олимпиакос» в матче чемпионата Греции

ПАОК в гостях нанёс поражение «Олимпиакосу» в матче десятого тура чемпионата Греции по футболу.

Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из Салоников.

В составе победителей мячи забили Андрия Живкович (38-я минута), Брандон Льямас (56-я, 65-я), Магомед Оздоев (78-я).

Российский полузащитник вышел в стартовом составе и провёл на поле 89 минут.

У проигравших отличились Константинос Фортунис (86-я) и Гиоргос Масурас (98-я).

«Олимпиакос» (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице. ПАОК (20) — четвёртое.

Ранее сообщалось, что ПАОК с Оздоевым проиграл АЕКу в чемпионате Греции.