RT в Telegram
Подпишись

Село в Дагестане переименуют в честь отца Хабиба Нурмагомедова

Короткая ссылка
Село Кироваул в Кизилюртовском районе Дагестана переименуют в село Манапкала в честь отца Хабиба Нурмагомедова.
Село в Дагестане переименуют в честь отца Хабиба Нурмагомедова
  • РИА Новости

«На основании предложения Народного собрания Республики Дагестан переименовать село Кироваул в село Манапкала», — сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Абдулманап Нурмагомедов являлся заслуженным тренером России, воспитавшим 18 чемпионов мира по самбо. С этим результатом он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. 3 июля 2020-го 57-летний специалист скончался в Москве в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном возобновлении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить