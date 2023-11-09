Село в Дагестане переименуют в честь отца Хабиба Нурмагомедова
- РИА Новости
«На основании предложения Народного собрания Республики Дагестан переименовать село Кироваул в село Манапкала», — сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
Абдулманап Нурмагомедов являлся заслуженным тренером России, воспитавшим 18 чемпионов мира по самбо. С этим результатом он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. 3 июля 2020-го 57-летний специалист скончался в Москве в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном возобновлении карьеры.