Давыдов: в России фигурное катание переживает максимальный подъём
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«Да, нас убрали с мировой арены, но внутри страны российское фигурное катание переживает максимальный подъём. Это спорт номер один, его транслирует Первый канал, у нас огромное количество всевозможных соревнований, куча спортсменов, все пристроены, все заняты делом.
Возможно, та же Тутберидзе со своим штабом что-то потеряли, не имея возможности выезжать на Олимпиады, на чемпионаты мира, но лично я не потерял ничего. Как, думаю, и многие другие тренеры моего формата», — заявил Давыдов в интервью RT.
Ранее Давыдов предположил, как отразится на сложности прыжков у девушек поднятие возрастного ценза.