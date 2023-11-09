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Давыдов: в России фигурное катание переживает максимальный подъём

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Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов поделился мнением, что тренер теряет от ситуации, когда его фигуристы не имеют возможности выступать на международных соревнованиях.
Давыдов: в России фигурное катание переживает максимальный подъём
  • Gettyimages.ru

«Да, нас убрали с мировой арены, но внутри страны российское фигурное катание переживает максимальный подъём. Это спорт номер один, его транслирует Первый канал, у нас огромное количество всевозможных соревнований, куча спортсменов, все пристроены, все заняты делом.

Возможно, та же Тутберидзе со своим штабом что-то потеряли, не имея возможности выезжать на Олимпиады, на чемпионаты мира, но лично я не потерял ничего. Как, думаю, и многие другие тренеры моего формата», — заявил Давыдов в интервью RT.

Ранее Давыдов предположил, как отразится на сложности прыжков у девушек поднятие возрастного ценза.

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