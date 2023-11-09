Давыдов: в России фигурное катание переживает максимальный подъём

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов поделился мнением, что тренер теряет от ситуации, когда его фигуристы не имеют возможности выступать на международных соревнованиях.

«Да, нас убрали с мировой арены, но внутри страны российское фигурное катание переживает максимальный подъём. Это спорт номер один, его транслирует Первый канал, у нас огромное количество всевозможных соревнований, куча спортсменов, все пристроены, все заняты делом.

Возможно, та же Тутберидзе со своим штабом что-то потеряли, не имея возможности выезжать на Олимпиады, на чемпионаты мира, но лично я не потерял ничего. Как, думаю, и многие другие тренеры моего формата», — заявил Давыдов в интервью RT.

Ранее Давыдов предположил, как отразится на сложности прыжков у девушек поднятие возрастного ценза.