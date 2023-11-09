Давыдов: все понимают, что без четверных прыжков жизни в фигурном катании нет

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов предположил, как отразится на сложности прыжков у девушек поднятие возрастного ценза.

«Уже все понимают, что без четверных прыжков жизни в фигурном катании, в общем-то, нет. Хотя, конечно же, с поднятием возраста ситуация может измениться.

Здесь основная сложность в том, что пубертат все проходят по-разному. Кого-то разносит так, что и кататься-то становится сложно, не то что прыгать четверной. А кто-то проходит этот период спокойно», — заявил Давыдов в интервью RT.

Он выделил Елизавету Туктамышеву, которая была вынуждена пропустить какое-то время, когда попала в сложный период.

«Она не каталась, не выступала на соревнованиях, занималась собой, встречалась с друзьями, жила нормальной жизнью. Стало полегче, она вернулась. И начала с каждый годом постепенно набирать кондиции. Не было такого, чтобы человек вышел на лёд и сразу хоп — и тройной аксель.

Это я к тому, что всем нам с поднятием возраста придётся проходить через сложный период работы. Поэтому уже сейчас я стараюсь объяснять своим спортсменам, что не нужно этого бояться. Даже если придётся временно отказаться от сложных прыжков, мы заполним этот вакуум какой-то другой работой, переживём это время, причём вместе. Найдём для этого какой-то правильный путь».

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