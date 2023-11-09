Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал, какое влияние на юных фигуристов оказывают родители.

«Просто когда речь идёт о несовершеннолетних спортсменах, всё решают родители, которым зачастую кажется, что переход снимет все проблемы.

Каждый родитель хочет для своего ребёнка лучшего? Думаю, да. Просто не все отдают себе отчёт в том, насколько те или иные желания разумны», — заявил Давыдов в интервью RT.

Ранее Давыдов объяснил, в каком случае приветствует смену спортсменами школ и групп.