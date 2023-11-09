Давыдов рассказал, какое влияние на юных фигуристов оказывают родители
Давыдов: не все родители фигуристов отдают отчёт, насколько их желания разумны
- Gettyimages.ru
«Просто когда речь идёт о несовершеннолетних спортсменах, всё решают родители, которым зачастую кажется, что переход снимет все проблемы.
Каждый родитель хочет для своего ребёнка лучшего? Думаю, да. Просто не все отдают себе отчёт в том, насколько те или иные желания разумны», — заявил Давыдов в интервью RT.
Ранее Давыдов объяснил, в каком случае приветствует смену спортсменами школ и групп.