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Давыдов рассказал, какое влияние на юных фигуристов оказывают родители

Давыдов: не все родители фигуристов отдают отчёт, насколько их желания разумны

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Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал, какое влияние на юных фигуристов оказывают родители.
Давыдов рассказал, какое влияние на юных фигуристов оказывают родители
  • Gettyimages.ru

«Просто когда речь идёт о несовершеннолетних спортсменах, всё решают родители, которым зачастую кажется, что переход снимет все проблемы.

Каждый родитель хочет для своего ребёнка лучшего? Думаю, да. Просто не все отдают себе отчёт в том, насколько те или иные желания разумны», — заявил Давыдов в интервью RT.

Ранее Давыдов объяснил, в каком случае приветствует смену спортсменами школ и групп.

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