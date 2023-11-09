Давыдов объяснил, в каком случае приветствует смену спортсменами групп

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов объяснил, в каком случае приветствует смену спортсменами школ и групп.

«Я всегда говорю своим спортсменам: ребята, если вы хотите уйти, очень важно для себя понять, от чего именно вы уходите. Если бежите от тренера, который с вами не занимается, не даёт того, что вы хотите получить, ставит плохие программы и так далее — тогда этот переход оправдан. Если же пытаетесь уйти от работы, то должны пойти в ещё более серьёзную работу — только тогда получите результат. Если вы уходите от работы в комфорт — результата не будет. Либо улучшение окажется временным просто в силу того, что появилась новая команда, новые люди, более интересный круг общения, драйв», — заявил Давыдов в интервью RT.

Ранее Давыдов прокомментировал резонансное заявление Евгения Плющенко о необъективном судействе на российских стартах.