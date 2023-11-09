Мешков победил Хейбати на турнире «Наше Дело»
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Бой продлился все три раунда по три минуты, и раздельным решением судей победу одержал Мешков.
Поединок между Султаном Муртазалиевым и Хусейном Адамовым прошёл все три раунда, где победу судейским решением одержал Адамов.
Валерия Карыгина проиграла Екатерине Макаровой во втором раунде болевым приёмом.
Бой между Ибрагимом Ильясовым и Бексултаном Таалаевым продлился весь отведённый промежуток времени, где победу раздельным судейским решением одержал Ильясов.
Ранее Ялымов победил Намитова на турнире «Наше Дело».