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Мешков победил Хейбати на турнире «Наше Дело»

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Алексей Мешков победил Али Хейбати на турнире бойцовской лиги «Наше Дело».
Мешков победил Хейбати на турнире «Наше Дело»
  • Gettyimages.ru

Бой продлился все три раунда по три минуты, и раздельным решением судей победу одержал Мешков.

Поединок между Султаном Муртазалиевым и Хусейном Адамовым прошёл все три раунда, где победу судейским решением одержал Адамов.

Валерия Карыгина проиграла Екатерине Макаровой во втором раунде болевым приёмом.

Бой между Ибрагимом Ильясовым и Бексултаном Таалаевым продлился весь отведённый промежуток времени, где победу раздельным судейским решением одержал Ильясов.

Ранее Ялымов победил Намитова на турнире «Наше Дело».

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