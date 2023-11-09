Мешков победил Хейбати на турнире «Наше Дело»

Алексей Мешков победил Али Хейбати на турнире бойцовской лиги «Наше Дело».

Бой продлился все три раунда по три минуты, и раздельным решением судей победу одержал Мешков.

Поединок между Султаном Муртазалиевым и Хусейном Адамовым прошёл все три раунда, где победу судейским решением одержал Адамов.

Валерия Карыгина проиграла Екатерине Макаровой во втором раунде болевым приёмом.

Бой между Ибрагимом Ильясовым и Бексултаном Таалаевым продлился весь отведённый промежуток времени, где победу раздельным судейским решением одержал Ильясов.

Ранее Ялымов победил Намитова на турнире «Наше Дело».