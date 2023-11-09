Жулин — о словах главы USADA по делу Валиевой: есть разум у человека

Тренер Александр Жулин прокомментировал слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Оказывается, у человека есть разум, потому что надо хоть какие-то правильные вещи говорить. Я уже перестал верить, что в отношении россиян будет принято хоть какое-то положительное решение. Отношусь скептически к этой ситуации, но хочется, чтобы Камилу оправдали», — цитирует Жулина РИА Новости.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.