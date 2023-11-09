«Чемпионат»: участие Кокорина в матче «Ариса» с «Бетисом» в ЛЕ маловероятно

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин, скорее всего, не сможет принять участие в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Бетисом».

Как сообщает источник «Чемпионата», Кокорин возобновил тренировки после незначительного повреждения ноги, но его выход на поле стадиона «Бенито Вильямарин» маловероятен.

Кокорин пропустил три последние игры «Ариса» из-за болезни.

В нынешнем сезоне российский игрок провёл за команду шесть матчей, забил два гола и отдал результативную передачу. Его арендное соглашение с клубом действует до 31 мая 2024 года. Права футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине».

Встреча «Бетис» — «Арис» состоится 9 ноября. Начало в 23:00 мск.

Ранее агент Кокорина сообщил о выздоровлении футболиста после вируса.