RT в Telegram
Подпишись

Агент Кокорина сообщил о выздоровлении футболиста после вируса

Короткая ссылка
Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, рассказал о восстановлении своего клиента.
Агент Кокорина сообщил о выздоровлении футболиста после вируса
  • РИА Новости

«Саша чувствует себя нормально. Уже тренируется в общей группе без ограничений. Он болел, у него был вирус. Сейчас Саша готов играть, но будет ли он принимать участие в следующем матче — решит тренерский штаб», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

Кокорин пропустил три последние игры «Ариса» из-за болезни.

В нынешнем сезоне российский игрок провёл за команду шесть матчей, забил два гола и отдал результативную передачу. Его арендное соглашение с клубом действует до 31 мая 2024 года. Права футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине».

Ранее «Арис» без Кокорина обыграл «Отеллос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить