Агент Кокорина сообщил о выздоровлении футболиста после вируса

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, рассказал о восстановлении своего клиента.

«Саша чувствует себя нормально. Уже тренируется в общей группе без ограничений. Он болел, у него был вирус. Сейчас Саша готов играть, но будет ли он принимать участие в следующем матче — решит тренерский штаб», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

Кокорин пропустил три последние игры «Ариса» из-за болезни.

В нынешнем сезоне российский игрок провёл за команду шесть матчей, забил два гола и отдал результативную передачу. Его арендное соглашение с клубом действует до 31 мая 2024 года. Права футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине».

Ранее «Арис» без Кокорина обыграл «Отеллос».