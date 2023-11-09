Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на этапе Гран-при в Казани

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе будет сопровождать фигуристку Камилу Валиеву на этапе Гран-при России в Казани.

«Этери Георгиевна будет с Камилой в Казани», — цитирует источника ТАСС.

Этап Гран-при России в Казани пройдёт 11—12 ноября. Соревнования состоятся на следующий день после повторных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинг-делу фигуристки.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее глава USADA Трэвис Тайгарт высказался о рассмотрении дела Камилы Валиевой.