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В Великобритании выступили в поддержку участия россиян в Олимпиаде-2024

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Главный исполнительный директор Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон высказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).
В Великобритании выступили в поддержку участия россиян в Олимпиаде-2024
  • РИА Новости

«Мы поддерживаем присутствие независимых спортсменов. Мы не хотим, чтобы спортсменов постоянно наказывали за конфликты, происходящие по всему миру», — цитирует Энсона Sky Sports.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также комитет предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее Светлана Журова заявила, что МОК перекладывает ответственность за допуск России на CAS.

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