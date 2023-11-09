В Великобритании выступили в поддержку участия россиян в Олимпиаде-2024

Главный исполнительный директор Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон высказался о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Мы поддерживаем присутствие независимых спортсменов. Мы не хотим, чтобы спортсменов постоянно наказывали за конфликты, происходящие по всему миру», — цитирует Энсона Sky Sports.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также комитет предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее Светлана Журова заявила, что МОК перекладывает ответственность за допуск России на CAS.