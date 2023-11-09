Тренер «Зенита»: кто-то выдумал, будто бы Фернандес не готов играть

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на слова о лишнем весе защитника команды Марио Фернандеса.

«Такие новости выглядели как оправдание потери футболиста. Кто-то выдумал, будто бы Марио не готов играть. Мы довольны Фернандесом: он футболист высокого уровня, большой профессионал», — цитирует тренера СЭ.

33-летний россиянин перешёл в «Зенит» летом 2023 года. С июля 2012 года по июль 2022 года защитник выступал за ЦСКА.

В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что понимает критику болельщиков ЦСКА в адрес Фернандеса.