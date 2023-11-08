Аршавин заявил, что понимает критику болельщиков ЦСКА в адрес Фернандеса

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на критику болельщиков московского ЦСКА в адрес защитника санкт-петербургского клуба Марио Фернандеса.

«Недовольство болельщиков ЦСКА можно понять. Они всегда считали Марио «своим» и рассчитывали на его возвращение. Болельщики думали, что Марио их «не предаст» и не перейдёт в другой российских клуб. Он об этом же говорил. Но не надо торопиться со словами», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

33-летний россиянин перешёл в «Зенит» летом 2023 года. С июля 2012 года по июль 2022 года защитник выступал за ЦСКА.

В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Аршавин допустил, что болельщики ЦСКА не простят Фернандеса за переход в «Зенит».