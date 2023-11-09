Лайшев — о деле Валиевой: можно сказать, что Тутберидзе и Камила победили

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Прошло уже столько времени. Тутберидзе и Валиева, можно сказать, победили. Раз дело настолько задержалось, значит, та сторона уже не знает, что ещё придумать», — цитирует Лайшева «Татар-информ».

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.

Ранее сообщалось, что WADA не будет менять юристов на слушаниях дела Валиевой в CAS.