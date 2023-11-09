Главный тренер «Вашингтона» назвал ошибку Кузнецова вопиющей в матче НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российских хоккеистов команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».

«Гол в овертайме? Кузнецов выбыл из игры, потерял позицию. Это хоккей, все будут допускать ошибки. Но вы не можете совершать вопиющих ошибок. Нельзя потерять парня за своей спиной», — сказал тренер после игры.

Встреча в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал-уан» завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Александр Барков.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин не смог набрать очки в третьем матче НХЛ подряд.