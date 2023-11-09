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Овечкин не смог набрать очки в третьем матче НХЛ подряд

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«Флорида Пантерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал-уан» завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Александр Барков.

Форвард хозяев Александр Овечкин не совершил ни единого результативного действия в матче. Для него эта игра является третьей подряд без очков.

Ранее сообщалось, что передача Владимира Тарасенко помогла «Оттаве» переиграть «Торонто» в матче НХЛ.

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