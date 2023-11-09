Овечкин не смог набрать очки в третьем матче НХЛ подряд
Встреча в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал-уан» завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.
В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Александр Барков.
Форвард хозяев Александр Овечкин не совершил ни единого результативного действия в матче. Для него эта игра является третьей подряд без очков.
Ранее сообщалось, что передача Владимира Тарасенко помогла «Оттаве» переиграть «Торонто» в матче НХЛ.