Овечкин не смог набрать очки в третьем матче НХЛ подряд

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Вашингтоне (США) на арене «Кэпитал-уан» завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Александр Барков.

Форвард хозяев Александр Овечкин не совершил ни единого результативного действия в матче. Для него эта игра является третьей подряд без очков.

Ранее сообщалось, что передача Владимира Тарасенко помогла «Оттаве» переиграть «Торонто» в матче НХЛ.