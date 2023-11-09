Джошуа: однажды я в одиночку подрался на улице с шестью парнями

Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал, как однажды был втянут в уличную драку.

«В молодости я часто дрался. Моя кожа не очень хорошо заживает. Я однажды вечером пошёл за курицей, а в итоге в одиночку дрался с шестью парнями», — сказал Джошуа BBC.

На счету 33-летнего Джошуа 25 побед (22 — нокаутом) и три поражения. 21 августа в Джидде украинский боец Александр Усик отстоял свои пояса WBA, WBO, IBO и IBF в поединке с британцем.

Ранее сообщалось, что реванш между Джошуа и Диллианом Уайтом отменён из-за проваленного допинг-теста.