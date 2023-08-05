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Реванш между Джошуа и Уайтом отменён из-за проваленного допинг-теста

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Запланированный на 12 августа реванш между британскими тяжеловесами Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом не состоится.
Реванш между Джошуа и Уайтом отменён из-за проваленного допинг-теста
  • Gettyimages.ru

Случайный допинг-тест Уайта показал неблагоприятные результаты анализа, сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

Отмечается, что состоится официальное расследование. Бой должен был пройти 12 августа в Лондоне.

На счету 33-летнего Джошуа 25 побед (22 — нокаутом) и три поражения. 21 августа в Джидде украинский боец Александр Усик отстоял свои пояса WBA, WBO, IBO и IBF в поединке с британцем.

На счету 35-летнего Уайта 28 побед, из которых 19 нокаутом, при трёх поражениях. В декабре 2015 года Джошуа победил Уайта техническим нокаутом.

Ранее стало известно, что российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев потерпел первое поражение в поединке по правилам бокса.

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