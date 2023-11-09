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Смагин ожидает большое представительство России на ЧМ-2023 по рапиду и блицу

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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин назвал правильным выбор места проведения чемпионата мира по рапиду и блицу 2023 года в Самарканде.

«Для российских шахматистов — это очень удачный выбор. Мы прекрасно знаем Узбекистан, туда не нужна виза, есть прямые перелёты, для нас одни плюсы. Я думаю, что наше представительство будет большим на этом турнире», — цитирует Смагина ТАСС.

Он также подчеркнул, что «выбор Узбекистана вполне логичен».

«Там уделяют огромное внимание шахматам. В прошлом году они выиграли Всемирную шахматную олимпиаду», — заключил Смагин.

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович 8 ноября сообщил, что чемпионат мира по рапиду и блицу пройдёт в Самарканде с 26 по 30 декабря.

Мировое первенство 2022 года по рапиду выиграл 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и китаянка Тань Чжунъи. Действующими чемпионами мира по блицу являются Карлсен и Бибисара Асаубаева из Казахстана.

Ранее Смагин выразил сожаление, что Андрей Есипенко упустил шанс пройти квалификацию на турнир претендентов.

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