Смагин считает, что Есипенко не хватило опыта на турнире Grand Swiss
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«По дебюту он получил нормальную позицию, но потом что-то пошло не так, он занервничал и стал ошибаться. Сказалось отсутствие опыта игры на самом высоком уровне», — цитирует Смагина ТАСС.
Он дал понять, что хотелось бы видеть больше россиян на турнире претендентов.
«Но Андрей может однозначно занести себе турнир в актив. Уверен, он ещё прибавит, у него будут возможности попасть на турнир претендентов», — добавил Смагин.
Есипенко проиграл Анишу Гири из Индии в заключительном туре турнира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) — Grand Swiss 2023. 21-летний шахматист из России играл чёрными фигурами в матче 11-го тура.
Есипенко занял третье место. Для попадания на турнир претендентов было необходимо финишировать не ниже второй позиции.
Ранее вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказал мнение касательно рукопожатия между украинцем Юрием Кузубовым и россиянином Владиславом Артемьевым.