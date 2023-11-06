RT в Telegram
Подпишись

Смагин считает, что Есипенко не хватило опыта на турнире Grand Swiss

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин выразил сожаление, что Андрей Есипенко упустил шанс пройти квалификацию на турнир претендентов.
Смагин считает, что Есипенко не хватило опыта на турнире Grand Swiss
  • Legion-Media
  • © Wienold

«По дебюту он получил нормальную позицию, но потом что-то пошло не так, он занервничал и стал ошибаться. Сказалось отсутствие опыта игры на самом высоком уровне», — цитирует Смагина ТАСС.

Он дал понять, что хотелось бы видеть больше россиян на турнире претендентов.

«Но Андрей может однозначно занести себе турнир в актив. Уверен, он ещё прибавит, у него будут возможности попасть на турнир претендентов», — добавил Смагин.

Есипенко проиграл Анишу Гири из Индии в заключительном туре турнира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) — Grand Swiss 2023. 21-летний шахматист из России играл чёрными фигурами в матче 11-го тура.

Есипенко занял третье место. Для попадания на турнир претендентов было необходимо финишировать не ниже второй позиции.

Ранее вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказал мнение касательно рукопожатия между украинцем Юрием Кузубовым и россиянином Владиславом Артемьевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить