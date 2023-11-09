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В «Балтике» заявили, что верят в тренерский талант Игнашевича

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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин дал понять, что руководство команды не намерено увольнять главного тренера Сергея Игнашевича.

«Балтика» не тот клуб, который постоянно шарахается из стороны в сторону. Мы верим в футболистов и тренера, на данный момент таких разговоров не ведётся. Надеюсь, наберём очки на выезде и эти вопросы отпадут сами собой», — цитирует Волженкина «Матч ТВ».

«Балтика» в матче 14-го тура чемпионата России на своём поле потерпела поражение от петербургского «Зенита» со счётом 0:2.

Команда из Калининграда занимает 15-е место в РПЛ. 

Ранее сообщалось, что голкипер «Балтики» Евгений Латышонок не сможет помочь своей команде в осенней части чемпионата России по футболу сезона-2023/24 из-за травмы.

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