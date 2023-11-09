Гол Мартинеса принёс победу «Интеру» в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом»

«Интер» в гостях переиграл «Зальцбург» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра четвёртого тура группы D в Зальцбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Италии.

Мяч забил Лаутаро Мартинес (86-я минута, пенальти).

«Интер» (десять очков) занимает второе место в турнирной таблице группы. Лидирует «Реал Сосьедад» (12). «Зальцбург» (три) располагается на третьей позиции, «Бенфика» (ноль) — на четвёртой.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» с Арсеном Захаряном победил «Бенфику» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.