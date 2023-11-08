«Реал Сосьедад» с Захаряном победил «Бенфику» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Реал Сосьедад» обыграл «Бенфику» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра четвёртого тура группы D завершилась со счётом 3:1.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

Мячи у клуба из Сан-Себастьяна забили Микель Мерино, Микель Оярсабаль и Андер Барренечеа. В составе португальского клуба отличился Рафаэл Силва.

«Реал Сосьедад» (десять очков) гарантировал себе попадание в плей-офф турнира. «Бенфика» занимает четвёртое место, имея в активе ноль очков.

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.