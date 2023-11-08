RT в Telegram
Подпишись

«Реал Сосьедад» с Захаряном победил «Бенфику» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Короткая ссылка
«Реал Сосьедад» обыграл «Бенфику» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Реал Сосьедад» с Захаряном победил «Бенфику» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • AP
  • © Alvaro Barrientos

Игра четвёртого тура группы D завершилась со счётом 3:1.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

Мячи у клуба из Сан-Себастьяна забили Микель Мерино, Микель Оярсабаль и Андер Барренечеа. В составе португальского клуба отличился Рафаэл Силва.

«Реал Сосьедад» (десять очков) гарантировал себе попадание в плей-офф турнира. «Бенфика» занимает четвёртое место, имея в активе ноль очков.

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить