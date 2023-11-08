«Реал Сосьедад» с Захаряном победил «Бенфику» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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Игра четвёртого тура группы D завершилась со счётом 3:1.
Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.
Мячи у клуба из Сан-Себастьяна забили Микель Мерино, Микель Оярсабаль и Андер Барренечеа. В составе португальского клуба отличился Рафаэл Силва.
«Реал Сосьедад» (десять очков) гарантировал себе попадание в плей-офф турнира. «Бенфика» занимает четвёртое место, имея в активе ноль очков.
Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.