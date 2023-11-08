Погребняк: «Спартак» не сможет побороться за первое место

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказал мнение, что «Спартак» не сможет выиграть чемпионат России в текущем сезоне.

«Поборется ли «Спартак» за первое место? Не сможет — очень большой очковый отрыв. Побороться за чемпионство точно не смогут, в тройку, может быть, — да», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

В 14-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом». Игра между командами завершилась со счётом 1:1. Таким образом, красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин заявил, что понял проблему главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.