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Кириленко назвал хоккей самым популярным видом спорта в России

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко не считает, что футбол является самым популярным видом спорта в стране.
Кириленко назвал хоккей самым популярным видом спорта в России
  • Gettyimages.ru
  • © Xavier Laine

«Мне кажется, здесь показателен пример хоккея, у нас в стране его всегда любили, но он никогда не был номером один в стране. За последние 15 лет, на мой взгляд, он стал главным видом спорта в России», — цитирует Кириленко ТАСС.

По информации Министерства спорта за 2022 год, больше всего россиян занимаются футболом — 3,3 млн человек. На втором месте — плавание (2,5 млн). На третьем — волейбол (2,4 млн).

Ранее Кириленко назвал блестящим дебют Алексея Шведа в чемпионате Китая.

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