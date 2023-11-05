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Кириленко назвал блестящим дебют Шведа в чемпионате Китая

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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко назвал блестящим дебют баскетболиста Алексея Шведа в чемпионате Китая.

«Статистика говорит сама за себя, блестящий дебют, я посмотрел нарезку лучших моментов игры. Я думаю, Алексей вполне может стать там одной из главных звезд, заявку на это он уже сделал. То, что его позвали в Китай, говорит о признании его как сильного игрока», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Баскетболист перешёл в китайский «Шаньси Лунгс» 27 октября. В дебютном матче с «Шаньдун Лайонс» он набрал 20 очков и отдал 15 результативных передач.

Ранее Швед заявил, что готов играть за «Црвену звезду».

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