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«Унион» сыграл вничью с «Наполи» и набрал первое очко в Лиге чемпионов 

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«Наполи» на своём поле сыграл вничью с берлинским «Унионом» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Унион» сыграл вничью с «Наполи» и набрал первое очко в Лиге чемпионов 
  • AP
  • © Gregorio Borgia

Игра четвёртого тура группы С на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе завершилась со счётом 1:1.

В составе команды Руди Гарсии мяч забил Маттео Политано (39-я минута). В коллективе Урса Фишера отличился Датро Фофана (52-я).

«Наполи» (семь очков) занимает второе место в группе. «Унион» (одно) — четвёртое. Лидирует «Реал» (девять), который немногим позже примет «Брагу» (три).

Ранее сообщалось, что фанаты «Униона» устроили беспорядки в Неаполе перед матчем Лиги чемпионов.

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