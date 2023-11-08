Отец Пруцева: в него верили Каттани и Салихова

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Спартака» Данилы Пруцева, рассказал, кто поверил в его сына.

«Перед переходом в «Спартак» его осторожно оценивали. Но в него верили Лука Каттани и Зарема Салихова. Он доказал, что заслужил приглашение в московский клуб», — приводит слова Пруцева-старшего Metaratings.

В текущем сезоне футболист провёл за красно-белых 12 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин заявил, что понял проблему главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.