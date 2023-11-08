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Отец Пруцева: в него верили Каттани и Салихова

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Игорь Пруцев, отец полузащитника «Спартака» Данилы Пруцева, рассказал, кто поверил в его сына.
Отец Пруцева: в него верили Каттани и Салихова
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Перед переходом в «Спартак» его осторожно оценивали. Но в него верили Лука Каттани и Зарема Салихова. Он доказал, что заслужил приглашение в московский клуб», — приводит слова Пруцева-старшего Metaratings.

В текущем сезоне футболист провёл за красно-белых 12 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. 

Ранее спортивный журналист Василий Уткин заявил, что понял проблему главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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