Президент «Баварии»: если Нойер наберёт форму, то за сборную должен играть только он

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказал мнение касательно того, кто должен быть основным голкипером в сборной Германии.

«Если он вернётся на свой высочайший уровень, то ни один другой вратарь немецкой национальной команды не должен оказаться в воротах, ведь Нойер будет просто лучшим вариантом», — приводит слова Хайнера журналист Максимилиан Кох в социальных сетях.

Как сообщает Sky Sports, главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель принял решение о возвращении Нойера в ворота после консультации с самим игроком и тренером вратарей Михаэлем Рехнером.

Напомним, что в декабре голкипер получил перелом голени, катаясь на лыжах. Он перенёс операцию. 28 августа Нойер возобновил тренировки в общей группе «Баварии».

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