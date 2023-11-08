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Матыцин предложил использовать возможности портала госуслуг для получения вычета по спорту

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Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением использовать возможности Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) для социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги.
Матыцин предложил использовать возможности портала госуслуг для получения вычета по спорту
  • РИА Новости

«Вычет предоставляется в размере фактически произведённых расходов, в совокупности не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учётом всех видов социальных вычетов. Вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, как другие социальные вычеты, можно получить через работодателя или напрямую через налоговую инспекцию по месту жительства», — сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что 474 комплекта наград разыграли на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

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