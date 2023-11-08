Матыцин предложил использовать возможности портала госуслуг для получения вычета по спорту
- РИА Новости
«Вычет предоставляется в размере фактически произведённых расходов, в совокупности не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учётом всех видов социальных вычетов. Вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, как другие социальные вычеты, можно получить через работодателя или напрямую через налоговую инспекцию по месту жительства», — сказал Матыцин.
Ранее сообщалось, что 474 комплекта наград разыграли на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».