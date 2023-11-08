474 комплекта наград разыграли на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

На Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» было разыграно 474 комплекта наград.

Соревнования, которые были организованы Министерством спорта, Паралимпийским комитетом России, всероссийскими федерациями по адаптивным видам спорта, прошли с 20 июня по 8 ноября 2023 года в 14 регионах России. В них приняли участие команды из 82 субъектов Российской Федерации.

Медали соревнований были разыграны в 22 видах спорта по программе XVII Паралимпийских Игр 2024 года в Париже. В рамках Игр прошли соревнования по академической гребле, бадминтону, баскетболу на колясках, бочча, велоспорту (на треке и на шоссе), волейболу сидя, гребле на байдарках и каноэ, голболу, дзюдо, конному спорту, лёгкой атлетике, настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, пулевой стрельбе, регби на колясках, стрельбе из лука, теннису на колясках, триатлону, тхэквондо, фехтованию на колясках, футболу 5 × 5.

В общей сложности представители 76 субъектов России стали победителями или призёрами соревнований. Самыми медалеёмкими видами спорта стали лёгкая атлетика и плавание — там разыграно 128 и 135 медалей соответственно.



Итоги Игр подвели заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, министр спорта России Олег Матыцин и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.



«От имени правительства Российской Федерации я приветствую всех участников и победителей Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходили в течение 6 месяцев на территории 14 регионов России. В Играх приняли участие более 4500 человек, разыграно 474 комплекта медалей. Впервые организация соревнований по адаптивному спорту была настолько масштабна. Страна гордится нашими атлетами: побито 5 рекордов мира, 14 рекордов Европы и установлено 50 рекордов России. Важность Игр не вызывает сомнений, уверен, необходимо проводить их в регулярном формате», — рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



«Высокий уровень организации, большое количество участников, высокий уровень конкуренции — всё это стало залогом успешного проведения Летних игр паралимпийцев. Москва, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан составили тройку лидеров общекомандного зачета. Несмотря на давление, которое оказывается на отечественный спорт, мы продолжаем развивать и повышать уровень соревновательной активности российских паралимпийцев. Выражаем благодарность Паралимпийскому комитету России, всем организаторам, волонтёрам, медицинскому персоналу за такое успешное и масштабное мероприятие», — сказал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.



Торжественное закрытие Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» прошло в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена». Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков подчеркнул значимость прошедших соревнований:



«Соревнования подарили нам немало ярких запоминающихся моментов, выявили новых звезд, вспыхнувших на спортивном небосклоне. На аренах мы видели и начинающих атлетов, и квалифицированных спортсменов. Среди них свыше сотни заслуженных мастеров спорта, чемпионов и призёров Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также ветеранов специальной военной операции. Желаем всем вам добиться больших успехов на спортивной арене», — добавил Павел Рожков.

Ранее Рожков рассказал, что организация работает над переходом в Азиатский паралимпийский комитет.