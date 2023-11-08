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474 комплекта наград разыграли на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

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На Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» было разыграно 474 комплекта наград.
474 комплекта наград разыграли на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
  • Gettyimages.ru

Соревнования, которые были организованы Министерством спорта, Паралимпийским комитетом России, всероссийскими федерациями по адаптивным видам спорта, прошли с 20 июня по 8 ноября 2023 года в 14 регионах России. В них приняли участие команды из 82 субъектов Российской Федерации.

Медали соревнований были разыграны в 22 видах спорта по программе XVII Паралимпийских Игр 2024 года в Париже. В рамках Игр прошли соревнования по академической гребле, бадминтону, баскетболу на колясках, бочча, велоспорту (на треке и на шоссе), волейболу сидя, гребле на байдарках и каноэ, голболу, дзюдо, конному спорту, лёгкой атлетике, настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, пулевой стрельбе, регби на колясках, стрельбе из лука, теннису на колясках, триатлону, тхэквондо, фехтованию на колясках, футболу 5 × 5.

В общей сложности представители 76 субъектов России стали победителями или призёрами соревнований. Самыми медалеёмкими видами спорта стали лёгкая атлетика и плавание — там разыграно 128 и 135 медалей соответственно.

Итоги Игр подвели заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, министр спорта России Олег Матыцин и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

«От имени правительства Российской Федерации я приветствую всех участников и победителей Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходили в течение 6 месяцев на территории 14 регионов России. В Играх приняли участие более 4500 человек, разыграно 474 комплекта медалей. Впервые организация соревнований по адаптивному спорту была настолько масштабна. Страна гордится нашими атлетами: побито 5 рекордов мира, 14 рекордов Европы и установлено 50 рекордов России. Важность Игр не вызывает сомнений, уверен, необходимо проводить их в регулярном формате», — рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Высокий уровень организации, большое количество участников, высокий уровень конкуренции — всё это стало залогом успешного проведения Летних игр паралимпийцев. Москва, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан составили тройку лидеров общекомандного зачета. Несмотря на давление, которое оказывается на отечественный спорт, мы продолжаем развивать и повышать уровень соревновательной активности российских паралимпийцев. Выражаем благодарность Паралимпийскому комитету России, всем организаторам, волонтёрам, медицинскому персоналу за такое успешное и масштабное мероприятие», — сказал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Торжественное закрытие Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» прошло в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена». Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков подчеркнул значимость прошедших соревнований:

«Соревнования подарили нам немало ярких запоминающихся моментов, выявили новых звезд, вспыхнувших на спортивном небосклоне. На аренах мы видели и начинающих атлетов, и квалифицированных спортсменов. Среди них свыше сотни заслуженных мастеров спорта, чемпионов и призёров Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также ветеранов специальной военной операции. Желаем всем вам добиться больших успехов на спортивной арене», — добавил Павел Рожков.

Ранее Рожков рассказал, что организация работает над переходом в Азиатский паралимпийский комитет.

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